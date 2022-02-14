Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал Песков в беседе с журналистами.

Он также прокомментировал заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко, который сказал, что Киев якобы может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

"В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Поэтому вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что "совсем другие цели обозначены" в конституции Украины.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. На данный момент страна получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си.

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«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.

Он добавил, что Украина может «проявить гибкость». Дипломат уточнил, что Киев пытается найти наилучший выход из ситуации, в которой сейчас находится Украина.

«Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО), это то, что мы сделаем», – подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.

Напомним, президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО ради деэскалации с Россией. Об этом сообщает «Страна».

«Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — подчеркнул Никифоров.

Он добавил, что послу необходимо предоставить возможность объясниться и подробно рассказать, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.

Киев не собирается отказываться от заявки на вступление в НАТО, потому что такая задача прописана в конституции страны. Так отреагировали пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров и спикер МИД Украины Олег Николенко на слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, заявившего, что Киев может "проявить гибкость и отказаться от своих планов по вступлению в Североатлантический Альянс, чтобы избежать войны".

Никифоров отметил, что прописанное конституцией вступление страны в НАТО полностью поддерживается властью и обществом, а послу в Великобритании следует дать возможность объяснить, что именно он имел в виду, упоминая "гибкость" Киева.

По мнению Николенко, слова Пристайко были вырваны из контекста.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса по безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", - заявил спикер украинского МИД.

Любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Такое пояснение дал ее посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире Би-би-си, корректируя заявление, ранее сделанное им в понедельник в эфире этой телерадиовещательной компании.

"Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей конституции", - сказал Пристайко. "Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО, мы говорим о том, что сейчас мы не в семье (НАТО - прим. ТАСС), поэтому мы должны искать что-то другое наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США", - сказал дипломат.

Великобритания поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Sky News замминистра обороны Джеймс Хиппи, комментируя ранее сделанное заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко.

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"Мы поддерживаем это", - сказал он.

"Это решать правительству Украины", - добавил Хиппи, заметив, что "любое дипломатическое решение должно быть таким, чтобы не ставить под угрозу суверенитет украинского правительства".

Киев требует от НАТО заявление о перспективах членства Украины в альянсе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА «Новости».

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«Нет никаких других обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но с другой стороны, где подобная четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии», — сказал политик.

По его словам, Украина должна получить четкий ответ Североатлантического альянса, поскольку «ситуация слишком напряженная и позиции должны быть аккуратными и четкими».

Таким образом, Подоляк прокомментировал заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о членстве Украины в НАТО.

Он также подчеркнул, что Киев «совершенно конкретно» выразил свое отношение к НАТО и Европейскому союзу и обозначил свои цивилизационные приоритеты и свою важность в построении новой системы общеевропейской безопасности.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже он отказался от своих слов.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Сенатор Алексей Пушков раскрыл в Telegram истинное значение для Запада заявления посла Украины в Великобритании Вадим Пристайко о том, что страна может и не вступать в НАТО. По его словам, реакция зарубежных государств продемонстрировала их истинные настроения.

Она отражает новую тенденцию: на Западе всё чаще хотят услышать именно это от Украины, — написал политик.

Пушков напомнил, что в Европе уже начали обсуждать вопрос предоставления Украине нейтрального статуса, а в министерстве обороны Великобритании выразили готовность поддержать любое решение государства. Политик добавил, что «дискурс явно изменился».

«Вероятно, это было личное мнение посла. Но после того, как на него накинулись представители офиса Зеленского, ему пришлось отказаться от своих слов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО.

«Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».

«А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – заключил Погребинский.

Если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, украинский политолог Александр Семченко.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО для того, чтобы избежать войны с Россией. Семченко предположил, что после такого «резкого заявления посла должны отослать».

«Видимо мозг у него не очень работает, и он не понимает, в чем польза Украины, а в чем – Запада. Это заявление – сигнал президенту. Видимо, посол сказал это от отчаяния, но после этого ничего не последует, и в Киеве сделают вид, что вообще ничего не произошло. Запад подставляет Украину, использует ее в своих интересах и подталкивает к конфликту. Нельзя сказать, что он помогает Киеву», - подчеркнул он.

По его словам, для отказа от вступления в НАТО Киеву недостаточно будет одного заявления.

«Если Украина все-таки откажется от желания вступить в НАТО, то надо понять, что делать с Конституцией, потому что там это прописано. Просто заявления будет недостаточно, иначе она будет нарушена. Нужно будет либо убрать те изменения, которые были приняты Порошенко, либо обжаловать процедуру. Но тогда снимается одна из основных претензий по гарантиям безопасности. Это серьезно отразится на политической конфигурации Украины. Но это не будет поражением для Зеленского, потому что ни один опрос еще не показал, что абсолютное большинство граждан хочет в НАТО», - добавил Семченко.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, с чем связано заявление украинского посла в Великобритании.

«Это заявление обусловлено самым настоящим бардаком, которой царит в руководстве Украины», - считает он.

Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о вероятном отказе Киева вступать в НАТО — «своего рода маскировка некоего миролюбия» и «хитрая дипломатическая уловка», рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Спикер подчеркнул, что за подобными фразами дипломата могут скрывать подготовку нападения армии Украины на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Эксперт добавил, что возможны «провокации» в регионе.

[Заявление Пристайко] — своего рода маскировка некоего миролюбия, чтобы сказали, что даже Киев готов к демаршу, а вы там готовите войска. Это хитрая дипломатическая уловка. Я рассматриваю это как один из элементов маскировки нападения ВСУ на Донбасс. А сейчас, конечно, ждём провокаций. Это будет бикфордов шнур, способный запалить войну. Наша позиция — ни в коем случае, нет, и ещё раз нет. В 99 случаев из 100 мы никогда не пошлём войска воевать в Донбасс. Только в одном случае — когда ВСУ начнут расстреливать Донецк и Луганск, уничтожать мирное население, — отметил Баранец.

Накануне Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с РФ. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, позиция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.