Кремль объяснил дистанцию на встречах Путина с Лавровым и Шойгу

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По словам пресс-секретаря главы государства, такая дистанция не помешала работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады президенту, отметил Песков.

14 февраля Путин провел рабочие встречи с двумя министрами, которые сидели на расстоянии от главы государства. С Лавровым он обсудил реакцию России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, а с Шойгу — ход военных учений в России и Белоруссии.