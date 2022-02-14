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15 минут назад

В России оценили запрос Киева на организацию срочной встречи

Елена Прошина

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал запрос Киева на организацию встречи с Россией и другими членами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов. Он заявил, что государства Евросоюза пытаются вернуться к диалогу с Москвой через посредничество Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В России оценили запрос Киева на организацию срочной встречи
Фото: ReutersReuters

По его словам, страны ЕС ранее не восприняли предложения Москвы по гарантиям безопасности всерьез, поэтому теперь им приходится действовать с помощью Украины. Он рассказал, что формально власти Украины интересуются проходящими на территории России учениями, но об этом они «и так практически все знают». Парламентарий подчеркнул, что таким образом члены ОБСЕ хотят продолжить переговоры.

«ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы», — резюмировал Шхагошев.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина запросила в течение 48 часов организовать диалог с Россией и остальными членами Венского документа ОБСЕ. На встрече планируется обсудить меры укрепления доверия и гарантии безопасности. До этого Киев запросил у Москвы информацию в связи с ее военной деятельностью и дал 48 часов на ответ.

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