В России оценили запрос Киева на организацию срочной встречи

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал запрос Киева на организацию встречи с Россией и другими членами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов. Он заявил, что государства Евросоюза пытаются вернуться к диалогу с Москвой через посредничество Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, страны ЕС ранее не восприняли предложения Москвы по гарантиям безопасности всерьез, поэтому теперь им приходится действовать с помощью Украины. Он рассказал, что формально власти Украины интересуются проходящими на территории России учениями, но об этом они «и так практически все знают». Парламентарий подчеркнул, что таким образом члены ОБСЕ хотят продолжить переговоры.

«ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы», — резюмировал Шхагошев.