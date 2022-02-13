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22 минуты назад

МИД отреагировал на снятие британского флага с посольства в Киеве

Елена Прошина

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали снятие британского флага с посольства в Киеве.

МИД отреагировал на снятие британского флага с посольства в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, эта ситуация - часть информационно-политической провокации о якобы грядущем вторжении России на Украину.

«Это [снятие флага] происходит, когда посольство официально прекращает свою работу. По-разному это происходит. Например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации», — заявила Захарова.

Как считает дипломат, вместо того, чтобы сразу заявить об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить там провокации, они начали рассказывать, что Москва вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки к вторжению.

Как отметила Захарова, российское посольство в Киеве продолжает работать.

«А это вот все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности», — сказала она.

Напомним, РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что российские дипломаты начали покидать Украину.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — отмечает он.

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