МИД отреагировал на снятие британского флага с посольства в Киеве

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали снятие британского флага с посольства в Киеве.
Как сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, эта ситуация - часть информационно-политической провокации о якобы грядущем вторжении России на Украину.
«Это [снятие флага] происходит, когда посольство официально прекращает свою работу. По-разному это происходит. Например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации», — заявила Захарова.
Как считает дипломат, вместо того, чтобы сразу заявить об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить там провокации, они начали рассказывать, что Москва вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки к вторжению.
Как отметила Захарова, российское посольство в Киеве продолжает работать.
«А это вот все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности», — сказала она.
Напомним, РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что российские дипломаты начали покидать Украину.
«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — отмечает он.