МИД отреагировал на снятие британского флага с посольства в Киеве

Как сообщила в эфире YouTube-канала « Соловьев Live » официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, эта ситуация - часть информационно-политической провокации о якобы грядущем вторжении России на Украину.

«Это [снятие флага] происходит, когда посольство официально прекращает свою работу. По-разному это происходит. Например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации», — заявила Захарова.

Как считает дипломат, вместо того, чтобы сразу заявить об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить там провокации, они начали рассказывать, что Москва вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки к вторжению.