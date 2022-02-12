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17 минут назад

Путин и Макрон поговорили по телефону

BFM.RU

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который длился 1 час 40 минут. Обсуждали ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает ТАСС.

Макрон созвонился с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Интерфакс» в свою очередь уже получил подтверждение Кремля. Как сказал агентству пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «разговор состоялся».

Никаких других подробностей на данный момент ни Москва, ни Париж не разглашают. Ранее сообщалось, что 12 февраля Путин поговорит по телефону с президентами Франции и США. Отмечалось, что Джо Байден сам попросил Кремль о возможности поговорить с российским лидером.

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