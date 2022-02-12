Госпитализированный Зюганов вышел на связь с журналистами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообщался с журналистами из палаты Центральной кремлевской больницы по поводу своей госпитализации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Зюганова, он чувствует себя хорошо, держится, его
наблюдают врачи. Пока он не знает, как долго будет находиться в больнице.
«В целом нормально, рабочее состояние. Задержусь по ситуации, проверяют сейчас здоровье», - сказал глава КПРФ.
Накануне стало известно, что политик находится в 5-м корпусе ЦКБ. Представитель КПРФ заявил, что у него в последнее время отмечали признаки ОРВИ, поэтому врачи рекомендовали ему госпитализацию на 2-3 дня. Медики учитывали эпидемиологическую ситуацию и прошлые операции Зюганова.
На этой неделе лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован в медучреждение.
Источники СМИ заявляли, что состояние политика очень тяжелое, он перестал узнать родных. Однако в партии указали, что Жириновский в удовлетворительном состоянии и даже удаленно работает.