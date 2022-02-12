Госпитализированный Зюганов вышел на связь с журналистами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообщался с журналистами из палаты Центральной кремлевской больницы по поводу своей госпитализации. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Зюганова, он чувствует себя хорошо, держится, его

наблюдают врачи. Пока он не знает, как долго будет находиться в больнице.

«В целом нормально, рабочее состояние. Задержусь по ситуации, проверяют сейчас здоровье», - сказал глава КПРФ.

Накануне стало известно, что политик находится в 5-м корпусе ЦКБ. Представитель КПРФ заявил, что у него в последнее время отмечали признаки ОРВИ, поэтому врачи рекомендовали ему госпитализацию на 2-3 дня. Медики учитывали эпидемиологическую ситуацию и прошлые операции Зюганова.

На этой неделе лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован в медучреждение.