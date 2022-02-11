В Кремле анонсировали срочный звонок Байдена Путину

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина сообщил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан .

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.