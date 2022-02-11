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36 минут назад

Песков заявил, что Путин и Байден планируют 12 февраля провести телефонный разговор

ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле анонсировали срочный звонок Байдена Путину
Фото: ТАССТАСС

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина сообщил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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