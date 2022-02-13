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8 минут назад

В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского

Газета.Ruиещё 3

В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале URA.RU со ссылкой на документ, высланный членам партии.

В ЛДПР ответили на слухи о смерти Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью.

"Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем - это ложь!", - уточняется в документе, разосланном однопартийцам.

Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки для последующего расследования. В свою очередь юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.

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