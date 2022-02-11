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1 час назад

В Госдуме рассказали подробности госпитализации Зюганова

Lenta.ruиещё 9

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лежит в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками ОРВИ. Подробности госпитализации политического деятеля сообщил в Telegram депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, передает ТАСС.

В Госдуме рассказали подробности госпитализации Зюганова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражение легких. Обухов подчеркнул, что врачи уже обследовали лидера КПРФ и «ситуация нормальная», поэтому ему стоит скорее выписаться из медицинского учреждения, а не «дожидаться внутрибольничной инфекции».

О госпитализации Геннадия Зюганова в столичную ЦКБ стало известно 11 февраля. По словам его пресс-секретаря Александра Ющенко, сейчас лидер КПРФ чувствует себя отлично и занят текущей партийной работой. Ющенко также отметил, что Зюганов лег в больницу в целях профилактики, поскольку хочет исключить всякого рода риски.

Внук Зюганова рассказал о его состоянии

Ранее в ЦКБ с омикрон-штаммом коронавируса попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сообщалось, что он две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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