В Госдуме рассказали подробности госпитализации Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лежит в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками ОРВИ. Подробности госпитализации политического деятеля сообщил в Telegram депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, передает ТАСС.

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По его словам, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражение легких. Обухов подчеркнул, что врачи уже обследовали лидера КПРФ и «ситуация нормальная», поэтому ему стоит скорее выписаться из медицинского учреждения, а не «дожидаться внутрибольничной инфекции».

О госпитализации Геннадия Зюганова в столичную ЦКБ стало известно 11 февраля. По словам его пресс-секретаря Александра Ющенко, сейчас лидер КПРФ чувствует себя отлично и занят текущей партийной работой. Ющенко также отметил, что Зюганов лег в больницу в целях профилактики, поскольку хочет исключить всякого рода риски.