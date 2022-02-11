Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского , госпитализированного с COVID-19 2 февраля, оценивается как стабильное, ухудшения нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Напомним, что новость о госпитализации политика появилась 9 февраля. Тогда, по данным ряда источников, состояние Жириновского оценивалось как критическое, он якобы был подключен к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве заявили, что его состояние «стабильное» и не требует экстренной терапии, а в ЛДПР пообещали, что он вскоре вернется к работе.