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1 час назад

Появились новые подробности о состоянии Жириновского

Елена Прошина

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19 2 февраля, оценивается как стабильное, ухудшения нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — рассказали в министерстве.

Напомним, что новость о госпитализации политика появилась 9 февраля. Тогда, по данным ряда источников, состояние Жириновского оценивалось как критическое, он якобы был подключен к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве заявили, что его состояние «стабильное» и не требует экстренной терапии, а в ЛДПР пообещали, что он вскоре вернется к работе.

Жириновский перестал узнавать близких

Ранее вирусолог Виталий Зверев заявил, что Жириновский, который сделал восемь прививок от COVID-19, сгубил свой иммунитет. А вирусолог Анатолий Альтштейн уверил, что попадание вируса в организм политика не должно привести к появлению новых штаммов.

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