«Это всё несерьёзно». В Госдуме отреагировали на желание Европы признать российскую экономику серой

Евросоюз планирует включить Россию в серый список стран для целей налогообложения, сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник. В серый список включают страны, которые содействуют налоговым злоупотреблениям. Причиной возможного решения ЕС источник назвал деятельность специального административного района (САР) на Дальнем Востоке, известного как русский офшор». «Секрет фирмы» обратился к депутату Госдумы и политологу-международнику с просьбой прокомментировать это решение. В европейский серый список стран для налогообложения включены Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония. ЕС вносит в перечень страны, которые имеют проблемы с налогообложением, но стремятся их исправить. Когда страна это делает, Евросоюз исключает её из списка. Как сообщил собеседник «Ведомостей», ЕС потребовал от России привести налогообложение в соответствие с рекомендациями Евросоюза до 31 декабря 2022 года. Москва и Брюссель обсуждают возникшие проблемы, добавил источник. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что решение не будет иметь серьёзных последствий. «Свободные экономические зоны существуют во всех странах: и в США, и в Великобритании, и в других. Их создают для того, чтобы внутренние инвестиционные программы содействовали развитию региона, в чём заинтересована страна и её экономика. Это не означает, что мы собираемся развивать данную экономическую зону на Дальнем Востоке, чтобы отмывать нечестно заработанные деньги или создавать лазейки для международного капитала», — рассказал парламентарий. Он напомнил, что недавно министр иностранных дел Британии Лиз Трасс по ошибке заявила , что её страна никогда не признает суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями. По мнению Чепы, включение России в серый список принято людьми, которые также не понимают, «где это (специальный административный район. — Прим. "Секрета".) находится, для чего это делается». «Я думаю, что это всё несерьёзно, мы здесь не нарушаем никаких международных обязательств и действуем в рамках своих внутренних интересов. Я думаю, что это решение забудется, потому что оно не несёт никаких реальных последствий», — добавил Чепа. По словам политолога Владимира Брутера, увеличение количества санкций в любом случае мешает российской экономике. «Давление продолжается, санкционные списки растут, есть ещё одно перспективное направление давления, вот теперь будет отказ России в западных программах по отмыванию денег и по использованию серых схем. На мой взгляд, ожидать, что это представление когда-то закончится, неправильно. Оно будет продолжаться и расширяться», — сказал он «Секрету». По мнению политолога, для российской экономики возможное решение ЕС не несёт особой угрозы. «Но нужно понимать, что увеличение количества рестрикций позитивно на экономике не сказывается», — отметил Брутер. Фото: Unsplash, Unsplash License