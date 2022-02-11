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1 час назад

Reuters объяснило огромный стол между Путиным и Макроном

Мария Иванова

Источники Reuters в окружении президента Франции заявили, что Эммануэля Макрона «держали на расстоянии от российского лидера» во время их встречи в Москве из-за отказа французского президента сдать российский ПЦР-тест на коронавирус. По словам источников, таким образом французы решили защитить ДНК Макрона.

Reuters объяснило огромный стол между Путиным и Макроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 февраля Макрон и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве. Встреча продлилась пять часов, ее основной темой стал украинский кризис.

В визите Макрона в Москву обнаружились два странных момента

Журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на четырехметровый стол, за которым сидели президенты. К примеру, ведущий GB News Колин Брэйзиер сравнил стол с палубой авианосца.

По словам собеседников Reuters, у Макрона был выбор: либо согласиться на проведение ПЦР-теста российскими медиками и обойтись без социальной дистанции с Путиным, либо отказаться и соблюдать более строгие профилактические меры. Президент Франции выбрал первый вариант.

«Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента», - сказал один из источников агентства, ссылаясь на опасения по поводу безопасности.

Второй собеседник Reuters отметил, что Макрон сдал французский ПЦР-тест перед вылетом из Парижа и тест на антиген, сделанный его собственным врачом уже в России.

Агентство отмечает, что через три дня после встречи Макрона и Путина российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Политики обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом, «разделенные лишь маленьким кофейным столиком».

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