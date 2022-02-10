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7 минут назад

Песков отреагировал на ошибку Трасс в ходе переговоров с Лавровым

Вечерняя Москва

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Песков отреагировал на ошибку Трасс в ходе переговоров с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Это не к нам вопрос, это в МИД, — рассказал чиновник.

Пескова спрашивали о том, как подобный уровень эрудиции представителей руководства Великобритании влияет на эффективность переговоров, отмечает ТАСС.

10 февраля газета «Коммерсант» сообщила, что Трасс в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете страны над Ростовом и Воронежем. Фразе предшествовал вопрос Лаврова о том, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

После паузы Трасс якобы ответила, что Лондон никогда не признает суверенитета Москвы над данными субъектами. Ситуацию прояснила посол Великобритании Деборе Боннерт, уточнив, что речь идет о регионах России.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.

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