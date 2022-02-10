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22 минуты назад

Иммунолог назвал плохой знак в лечении Жириновского

Вероника Полынина

Подключение к аппарату ИВЛ – плохой знак в лечении коронавируса. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Иммунолог назвал плохой знак в лечении Жириновского
Фото: ТАССТАСС

«Есть как шанс выжить, так шанс и не выжить. Если эта ситуация на ИВЛ затянется, это будет плохой знак, потому что там и внутрибольничные инфекции, и полиорганная недостаточность нарастает», - сказал Крючков «Ура.ру».

Он отметил, что подключение к аппарату ИВЛ на срок более недели – это свидетельство того, что состояние пациента стабилизировать не удается.

По его словам, важную роль в выздоровлении имеет отсутствие хронических заболеваний.

«Здесь вопрос о сопутствующих патологиях. Диабет, конечно, сильно осложняет ситуацию. Наверно, еще и сердце поражено. Легкие не думаю, что в порядке. Мы не знаем, что с почками, а это важно для реанимационных мероприятий», - заявил Крючков.

Жириновский перестал узнавать близких

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был доставлен 2 февраля в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом. СМИ сообщали, что политика подключили к ИВЛ, но в пресс-службе партии эту информацию опровергают, заявляя, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже работает с документами.

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