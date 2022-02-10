Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона, у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности.

Фото: ТАСС ТАСС

В четверг в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым прибыла глава британской дипломатии Элизабет Трасс. Это был первый с 2017 году визит представителя Форин Офиса столь высокого уровня. Открывая переговоры, Лавров назвал встречу беспрецедентной, напомнив, что в пятницу предстоит столь же важная беседа Сергея Шойгу с британским коллегой Беном Уоллесом.

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От приезда Трасс у аналитиков в Москве были большие ожидания.

«Лиз Трасс – при определенных раскладах – может впоследствии стать премьер-министром Великобритании. Хорошо бы наладить с ней сейчас конструктивный диалог – если она к такому диалогу потенциально готова», – написал в своем Twitter главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Если у госпожи Лиз Трасс – учитывая ее интерес к бронетанковой технике – есть желание и время, на полигоне в Алабино ее могут прокатить на российском танке пятого поколения «Армата» – говорят, сильно впечатляет! С точки зрения оценки современных военных возможностей России», – добавил он.

Удачно совпало и то, что гостья пришла к Лаврову как раз в его профессиональный праздник – в День дипломатического работника. Однако по итогам двухчасовых переговоров оказалось, что общение было беспрецедентным разве что в смысле его бессодержательности. Выйдя к прессе, Лавров не скупился на эмоции:

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим».

Трасс парировала:

«Я точно не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации».

«У НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией», – добавила она.

Но, судя по всему, заинтересовать хозяев встречи ей на самом деле было нечем. Дело ограничилось повтором заявлений о том, что НАТО не поступится принципом открытости (и значит, допускает прием в свои ряды Украины), и рассуждениями об украинской территориальной целостности, которой опять «угрожает Россия».

Российская сторона вновь подробно разъяснила свою позицию по Украине, но ее доводы «в общем-то, упали на неподготовленную почву», посетовал Лавров.

«Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег», – цитировал ТАСС руководителя нашего МИДа.

Показательно, что пока Трасс гостила в Москве, оставшийся в Лондоне ее заместитель Джеймс Клеверли сообщил: законопроект, который позволит Британии вводить новые санкции против России в случае «планируемого вторжения» на Украину, готов. Утверждение санкционного «билля» ожидается в парламенте в течение дня, добавил он. Таким образом, итог переговоров в Лондоне никого не интересовал – там все было уже решено.

«Вопрос. А зачем эта дама из Великобритании вообще приехала? Шапку выгулять? – сыронизировал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. – Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет. Ведет себя в классическом британском колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покоренных туземцев».

«Не вполне понятно лишь, с какой целью она приезжала. Видимо, чтобы показать активность британской дипломатии в духе доктрины «Глобальной Британии», но не более того», – заметил сенатор Алексей Пушков.

Он предположил, что Трасс приехала лишь затем, «чтобы показать полное незнание предмета» и высказать свои уже надоевшие претензии.

Впрочем, российская сторона использовала визит, чтобы задать британской стороне и неприятные для нее вопросы.

«Слова «Новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду, – рассказала представитель МИД Мария Захарова. – Британская сторона предпочла этих тем не заметить. А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашел с любимых Западом «химоружейных козырей».

Но, как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера».

Кроме того, сообщила Захарова, британский министр не стала опровергать подлинность документов Форин-офиса, которые ранее опубликовала хакерская группировка «Анонимус». «Речь в них идет о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры Би-би-си и «Томсон Рейтер».

В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с Туманного Альбиона (дважды!) заявила, что британское посольство действует «добросовестно», содействуя развитию российско-британских связей в сферах «культуры, математики и науки», отметила представитель МИД.

«Выглядело все так, будто единственной целью визита был сам визит, – говорит старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. – Британская дипломатия демонстрирует свое участие в «украинском процессе», но без какого-то результата. Вероятно, визит рассчитан на внутреннюю британскую аудиторию. И Лавров очень тонко на это намекнул, сказав, что украинская тематика выглядит как костыль для европейских политиков, которые за него хватаются для того, чтобы удержать свои рейтинги».

Как считает эксперт, Лондон попытался продемонстрировать свое присутствие в гуще европейской повестки, несмотря на свой уход из ЕС.

«Все это со стороны выглядит неуклюже, непрофессионально», – подытожила эксперт.

В экспертном сообществе считали загадкой, зачем глава Форин Офиса вообще к нам едет, напомнил профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Англичане так хотели, чтобы Шойгу поехал в Лондон, но мы отказались, и тогда оба их министра были вынуждены отправиться к нам, настолько они хотели пообщаться. Тем самым они пошли на гигантскую уступку. Это их дипломатическое поражение», – отметил он.

«Но в итоге, думаю, в закрытой части разговора Трасс просто вывела нашего министра из себя тем, что она не способна была поддержать ни одну из обсуждавшихся тем. И на вопросы журналистов потом она толком не ответила. Трасс говорила просто шаблонами. Раз десять в течение часа пресс-конференции повторила одну и ту же фразу о том, что Россия должна убрать войска от границы Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД Ткаченко.

Вообще Россия переходит в активную фазу строительства нового дизайна международной архитектуры, в ней три центра силы: Америка, Китай и мы, добавил политолог.

«В этом смысле разговаривать с Великобританией – это бездарно тратить время. Мы не видим в действиях Лондона ничего, что основывалось бы на английских национальных интересах. Он просто защищает интересы США. Лавров дал понять – нам вообще не о чем с англичанами говорить. Мы будем ждать реакции со стороны США», – подытожил он.

Вечером в четверг два диписточника рассказали «Коммерсанту» новые комичные подробности переговоров. Когда Трасс потребовала отвода российских вооруженных сил от украинской границы, Лавров в ответ напомнил, что наши военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге:

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

После короткой паузы гостья ответила: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Послу Великобритании в Москве Деборе Боннерт, которая сидела рядом, пришлось деликатно объяснить начальнице, что речь действительно идет о сугубо российских провинциях. Позднее Трасс признала в интервью РБК свой промах:

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины».