Госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать близких

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с COVID-19 в центральную клиническую больницу, не узнает окружающих. Об этом со ссылкой на источники пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

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По информации издания, политик перестал узнавать соратников, близких родственников и врачей. При этом его состояние остается тяжелым, и врачи не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий.