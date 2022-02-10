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27 минут назад

Госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать близких

Lenta.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с COVID-19 в центральную клиническую больницу, не узнает окружающих. Об этом со ссылкой на источники пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

Госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать близких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, политик перестал узнавать соратников, близких родственников и врачей. При этом его состояние остается тяжелым, и врачи не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий.

Ранее источник Znak.com рассказал, что лидера ЛДПР отключили от назальной канюли и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Согласно его информации, накануне политик еще мог дышать самостоятельно, однако сегодня это стало для него затруднительно.

Минздрав сделал заявление о состоянии Жириновского

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