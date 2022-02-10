«Ухудшений нет, врачи держат ситуацию под контролем», — отметил собеседник агентства.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован из-за коронавируса, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, Жириновский находится в Центральной клинической больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был доставлен 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон", его состояние стабильное.

Владимиру Жириновскому 75 лет.

Член президиума ЛДПР, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Александр Курдюмов в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии лидера фракции Владимира Жириновского.

«Уверен, что Владимир Вольфович справится с этим недугом. Все будет нормально. Насколько я знаю, чувствует себя нормально. Он вакцинирован, сильных последствий, я думаю, не будет... Конечно, на связь с партией выходил и выходит. И вчера, и сегодня... Дает команды, и центральный аппарат выполняет», - сказал парламентарий.

Также Курдюмов отметил, что лидер ЛДПР не пропускает ни одни спортивные мероприятия, очень закален, часто опускался в холодную прорубь, любит на лыжах кататься и дома занимается на тренажерах, что говорит о том, что Жириновский всегда заботился о своем здоровье и укреплял его, поэтому в скором времени должен пойти на поправку.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи лишь иногда дают ему кислородную маску. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

"Владимир Вольфович никаким ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску", - сказал источник.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключен к аппарату ИВЛ, сообщает Znak.com со ссылкой на источники. По информации издания, врачи отключили политика от назальной канюли, поскольку он больше не мог дышать самостоятельно.

«Состояние пока не улучшается, вчера мог дышать, сегодня [сам] не может», — заявил один из источников.

Как отмечает Znak.com, Жириновского не стали сразу подключать к ИВЛ, поскольку врачи опасались того, что впоследствии снять политика с аппарата уже не получится.

Президент знает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу, и желает ему поскорее поправиться. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, в курсе. Разумеется, президент присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления", - отметил Песков.

"Мы видели сообщения министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал пресс-секретарь президента.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который попал в больницу с коронавирусом и пневмонией 9 февраля, заболел ещё 2 недели назад. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные, близкие к Минздраву. При этом политик сам попросил сохранить конфиденциальность. По мнению Жириновского, тот факт, что он вакцинировался восемь раз, но заразился, могли подхватить его противники из числа антиваксеров.

Как передало издание, партия намеренно распространила информацию, что Жириновский находится на домашнем карантине и работает удалённо в целях профилактики.

По данным URA.RU, против раскрытия сведений о состоянии здоровья политика также выступили его сын Игорь Лебедев и его экс-супруга Галина Лебедева. «Они попросили партийцев не подтверждать ничего журналистам, так как эта тема не повод для разговоров, пересудов, сплетен и обсуждений», — сообщило издание.

Однако уже 2 февраля врачи Центральной клинической больницы управления делами президента России диагностировали у политика развивающуюся пневмонию и настоятельно рекомендовали лечь в стационар. По информации газеты, никаких угрожающих симптомов не было, при этом выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось».

Жириновский согласился на госпитализацию в главный корпус больницы в районе Крылатское только при условии, что он продолжит работу. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами и дали возможность периодически разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником для передачи личных поручений.

Сейчас у политика зафиксировано значительное поражение лёгких, поэтому врачи всегда рядом с ним, отметило издание. Аппарат ИВЛ также есть в его палате, но для страховки. Жириновский дышит сам, а устройство используется в режиме кислородной маски, которая помогает пациенту быстрее справиться с последствиями болезни. По данным газеты, лидер ЛДПР вообще не замечает болезни. Целый день он смотрит новости и работает.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский был «насквозь больной» во время избирательной кампании в Госдуму, сообщил политтехнолог, работавший с ЛДПР на выборах в Госдуму. По его словам, всю думскую кампанию Жириновский провёл на препаратах, которыми его временно «реанимировали», пишет «ФедералПресс».

Во время избирательной кампании мы увидели, что Владимир Жириновский не был активен, и это было понятно, поскольку видно, что он насквозь больной. Очевидно, что он всю эту кампанию провёл на препаратах, его на время «реанимировали», чтобы он провёл выборы, — заявил источник.

По данным Telegram-канала Mash, состояние Жириновского тяжёлое, с отрицательной динамикой. У политика нарастает дыхательная недостаточность, сатурация держится в районе 90–91%, его лёгкие поражены на 30% и 50% соответственно, площадь поражения растёт. Кроме того, течение заболевания осложняется сахарным диабетом, Жириновскому делают инъекции инсулина для удержания сахара.

Как сообщает Telegram-канал, лидер ЛДПР считает себя здоровым и сопротивляется лечению. Врачи дают ему успокоительные, чтобы продолжать терапию.

Вирусолог Виталий Зверев заявил, что глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса восемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они влияют на иммунную систему, отметил академик РАН в беседе с URA.RU.

Если речь идёт о вакцине «Спутник», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это всё работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил, — подчеркнул Зверев.

Он добавил, что не советует прививаться так много раз.

Вероятность того, что омикрон-штамм из-за попадания в тело восьмикратно привившегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского начнет мутировать, крайне мала. Так ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» оценил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, такие отягчающие ход болезни политика обстоятельства как пожилой возраст, возможный диабет и общее угнетение иммунитета, опасны скорее для самого Жириновского и не несут угрозы изменения генофонда штамма.

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Вероятность появления новых штаммов из-за Владимира Вольфовича очень маленькая. Не имеет значения, сколько раз человек привился, на мутации это не влияет. Шансов стать родоначальником нового штамма у него мало



Анатолий Альтштейн

вирусолог

Как объяснил Альтштейн, мутации могут возникнуть в организме человека с подавленным иммунитетом, который болеет коронавирусом в течение продолжительного периода времени.

«Мутации накапливаются, когда человек болеет коронавирусом хронически, месяцами. Тогда происходят разные циклы размножения инфекции, при каждом из которых возникают новые мутации», — объяснил вирусолог.

По словам специалиста, продолжительность болезни Жириновского, который был госпитализирован 2 февраля, пока недостаточна для того, чтобы в теле политика прошли несколько циклов мутации вируса.

«То, что он болеет около недели может сказаться на окружающих, он мог заразить кого-нибудь, но у меня никаких данных на этот счет нет», — добавил Альтштейн.

Ранее лидер ЛДПР сообщил, что за период пандемии он сделал восемь прививок от коронавируса. В разговоре с «Лентой.ру» профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что такое количество вакцинаций может быть опасно для организма пожилого политика.

Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такую точку зрения выразил политолог Максим Жаров изданию URA.RU.

«Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из «настоящих либералов»», — заявил Жаров в беседе с изданием.

По его данным, уже давно ходят слухи, что эту партию хотят «сделать» под Дмитрия Медведева.

Политолог напомнил, что сейчас экс-президент России находится в Совбезе и является одним из лидеров партии «Единая Россия» (ЕР).

Эксперт считает, что ЕР ждет, вероятно, скорый ребрендинг. Возможно, он будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР.