В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
12 минут назад

«Я разочарован»: Лавров о переговорах с главой МИД Британии

Семён Капранов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как "разговор немого с глухим".

"Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой.

Видео дня

Лавров заявил, что у РФ и Британии различные трактовки минских соглашений

Москва и Лондон по-разному трактуют минские договоренности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Здесь у нас все-таки различные трактовки минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому", - сказал он.

Лавров заявил, что рассказал Трасс о невыполнении Киевом минских договоренностей.

"Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима", - сказал он.

Лавров не услышал в беседе с Трасс ничего нового

В диалоге с главой МИД Великобритании Лиз Трасс министр иностранных дел России Сергей Лавров не услышал ничего нового. Об этом дипломат сообщил на совместной пресс-конференции с Трасс, трансляция которой доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Все эти два часа, которые мы провели за закрытыми дверями, никакой другой интонации мы не слышали, требования убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы», — заявил Сергей Лавров. Он отметил, что такое положение дел, как минимум, вызывает сожаление.

«Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы вести в прямом эфире по большому счету, потому что ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали», — оценил Сергей Лавров переговоры со своей британской коллегой.

Также во время пресс-конференции Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Он заявил, что Кремль посоветует «неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой». Лавров подчеркнул, что не может ручаться, будто Великобритания ничего не планирует.

Трасс ответила на обвинения Лаврова в немоте и глухоте

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила министру иностранных дел Сергею Лаврову на обвинения в глухоте и немоте. Ее слова прозвучали на совместной пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале ТАСС.

Трасс заявила, что четко проговорила Лаврову позицию Великобритании по ситуации на Украине.

«Я точно не была немой в нашем разговоре, я чётко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине (...) Также я слушала министра Лаврова, я думаю, нам нужны переговоры», — сказала Трасс.

Лавров назвал «школой Геббельса» попытки Украины уйти от Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими министрами публично отказывается выполнять Минские соглашения. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляцию публикует ТАСС.

«Министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха», — указал дипломат.

Лавров: требование Лондона отвести войска России на ее территории вызывает сожаление

Требование Лондона, чтобы Россия отвела войска на ее собственной территории, вызывает сожаление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Никакой другой интонации [на встрече] мы не слышали. Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает сожаление как минимум", - отметил руководитель МИД РФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Трасс заявила о важности угроз по "Северному потоку - 2" из-за ситуации вокруг Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает необходимыми угрозы в адрес трубопровода "Северный поток - 2" из-за обострения ситуации вокруг Украины.

"Мы также должны четко дать понять, что "Северный поток - 2" не заработает [в случае эскалации]", - заявила она в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Глава МИД Британии считает возможным добиться прогресса в реализации минских соглашений

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом она сообщила в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Я думаю, что прогресса добиться можно", - сказала она.

Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.

"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу", - заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Трасс, путь дипломатии в отношениях Москвы и Запада предусматривает отвод российских войск от границ Украины.

"Если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз. Если мы будем идти по пути дипломатии <...>, то есть надежда на лучшее будущее", - сказала она.

Лавров попросил не переводить на русский выступление британской коллеги Трасс

<

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров попросил не переводить на русский язык выступление своей коллеги из Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 10 февраля в Москве начались переговоры с участием Лаврова и главы МИД Британии Лиз Трасс.

Сначала Лаврову начали переводить приветствие британского министра. Однако вскоре глава российского ведомства прервал переводчицу.

«Тут все понимают», — сказал Лавров и продолжил слушать Трасс.

Ранее глава МИД Британии посетила МГУ. В учреждении Трасс встретилась с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим.

Также МИД России заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в общении с Москвой. В сообщении отмечалось, что, несмотря на разность позиций Москвы и Лондона по ряду международных и двусторонних проблем, в российской столице исходят из того, что диалог между главами внешнеполитических ведомств получится содержательным.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители