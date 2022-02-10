«Я разочарован»: Лавров о переговорах с главой МИД Британии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как "разговор немого с глухим".

"Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой.

Видео дня

Москва и Лондон по-разному трактуют минские договоренности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Здесь у нас все-таки различные трактовки минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому", - сказал он.

Лавров заявил, что рассказал Трасс о невыполнении Киевом минских договоренностей.

"Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима", - сказал он.

В диалоге с главой МИД Великобритании Лиз Трасс министр иностранных дел России Сергей Лавров не услышал ничего нового. Об этом дипломат сообщил на совместной пресс-конференции с Трасс, трансляция которой доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Все эти два часа, которые мы провели за закрытыми дверями, никакой другой интонации мы не слышали, требования убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы», — заявил Сергей Лавров. Он отметил, что такое положение дел, как минимум, вызывает сожаление.

«Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы вести в прямом эфире по большому счету, потому что ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали», — оценил Сергей Лавров переговоры со своей британской коллегой.

Также во время пресс-конференции Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Он заявил, что Кремль посоветует «неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой». Лавров подчеркнул, что не может ручаться, будто Великобритания ничего не планирует.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила министру иностранных дел Сергею Лаврову на обвинения в глухоте и немоте. Ее слова прозвучали на совместной пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале ТАСС.

Трасс заявила, что четко проговорила Лаврову позицию Великобритании по ситуации на Украине.

«Я точно не была немой в нашем разговоре, я чётко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине (...) Также я слушала министра Лаврова, я думаю, нам нужны переговоры», — сказала Трасс.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими министрами публично отказывается выполнять Минские соглашения. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляцию публикует ТАСС.

«Министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха», — указал дипломат.

Требование Лондона, чтобы Россия отвела войска на ее собственной территории, вызывает сожаление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Никакой другой интонации [на встрече] мы не слышали. Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает сожаление как минимум", - отметил руководитель МИД РФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает необходимыми угрозы в адрес трубопровода "Северный поток - 2" из-за обострения ситуации вокруг Украины.

"Мы также должны четко дать понять, что "Северный поток - 2" не заработает [в случае эскалации]", - заявила она в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом она сообщила в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Я думаю, что прогресса добиться можно", - сказала она.

Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.

"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу", - заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Трасс, путь дипломатии в отношениях Москвы и Запада предусматривает отвод российских войск от границ Украины.

"Если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз. Если мы будем идти по пути дипломатии <...>, то есть надежда на лучшее будущее", - сказала она.