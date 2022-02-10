«Разговор немого с глухим»: Лаврова разочаровало общение с Трасс

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс с «разговором немого с глухим». Об этом сообщают «Известия».

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«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», - заявил министр по итогам переговоров.

По словам Лаврова, подробнейшие разъяснения российских дипломатов «упали на неподготовленную почву».

«Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда земля замерзнет как камень, чтобы танки свободно прошли на украинскую территорию. Мне кажется, такая же почва была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили», - сказал Лавров.

Он отметил, что главе МИД Британии и ее команде напомнили о «подробнейших разъяснениях», которые ранее давал президент Владимир Путин и другие представителями России.

«Коллеги либо не знакомы с подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют», - подчеркнул он.

10 февраля Трасс прибыла в Москву с двухдневным визитом и провела переговоры с Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Британии в Россию.

После встречи министр напомнила о санкциях, которые Лондон введет в случае эскалации украинского кризиса.

При этом, по словам Трасс, у НАТО есть предложения, которые можно было бы обсудить с Россией. Она подчеркнула, что приехала в Москву, чтобы обсудить альтернативу эскалации.