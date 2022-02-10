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30 минут назад

Политолог назвал возможного преемника Жириновского

Ura.Ru

Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким предположением поделился с URA.RU политолог Максим Жаров.

Политолог назвал возможного преемника Жириновского
Фото: URA.RUURA.RU

«Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из „настоящих либералов“. Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят „сделать“ под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — сообщил Жаров.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками. Жириновский вакцинировался от коронавируса восемь раз.
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