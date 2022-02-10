Политолог назвал возможного преемника Жириновского

«Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из „настоящих либералов“. Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят „сделать“ под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — сообщил Жаров.