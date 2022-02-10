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58 минут назад

Стало известно о скрывавшем две недели заражение COVID-19 Жириновском

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом. Об этом «Коммерсантъ» рассказал источник, близкий к Минздраву.

Жириновский скрывал заражение COVID-19 две недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации собеседника агентства, политик решил не сообщать о заболевании, поскольку полагал, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

При этом, как сообщает источник, в центральном аппарате ЛДПР сообщили сотрудникам, что Жириновский решил в целях профилактики, с учетом массового заражения омикрон-штаммом, временно уйти на домашний карантин и работать удаленно. О настоящей же причине дистанционной работы политика, как утверждает источник, знали только личные охранники Жириновского, его помощники и руководитель аппарата.

По словам источника 2 февраля, спустя неделю после заболевания, врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию и призвали его продолжить лечение в стационаре. Сообщается, что у политика выявлено значительное поражение легких, а недавно в его палату привезли аппарат искусственной вентиляции легких.

Однако, утверждает собеседник «Ъ», сделано это было для страховки: все это время Жириновский дышал самостоятельно, а аппарат использовался только в режиме кислородной маски. При этом сам Владимир Жириновский, как утверждает источник в Минздраве, свою болезнь вообще не замечает, продолжая работу по телефону.

20 декабря 2021 года Жириновский сообщил, что в восьмой раз прошел вакцинацию от коронавируса. Лидер ЛДПР предположил, что может оказаться единственным человеком, который сделал столько прививок за время пандемии.
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