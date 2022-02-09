МИД призвал Лондон сменить тональность в диалоге с РФ

В МИД РФ накануне переговоров глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова с Лиз Трасс заявили, что Великобритании следует изменить тональность риторики в диалоге с Москвой. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского МИДа.
«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц. Регулярно слышим заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности». Дело доходит и до открытых угроз. Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», - говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отношения между РФ и Великобританией должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, происходить без искусственных ограничений, мешающих делу.
«Диалог должен иметь добавленную стоимость для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям», - добавили в МИД.
/Переговоры Лаврова и Трасс состоятся 10 февраля в Москве. Предполагается, что стороны обсудят состояние и перспективы российско-британских отношений для поиска путей их нормализации и активизации двустороннего сотрудничества.
Планируется предметно обсудить тематику европейской безопасности, прежде всего, ключевой для обеспечения стабильности на европейском пространстве вопрос о выработке долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности России. Ожидается, что будут затронуты и другие актуальные вопросы.