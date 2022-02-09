МИД призвал Лондон сменить тональность в диалоге с РФ

«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц. Регулярно слышим заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности». Дело доходит и до открытых угроз. Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», - говорится в сообщении.