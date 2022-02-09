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42 минуты назад

Запад завел Кремль в тупик

Ura.Ruиещё 1

Российской экономике может быть нанесен ущерб из-за того, что коллективный Запад не определился по поводу санкций в адрес РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Весьма противоречивые заявления приходят со стороны западных стан. Из каких-то столиц говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России быть не должно. В данном случае коллективный Запад сам не определился», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, с экономическими рисками сталкиваются все. На вопрос о том, какие меры правительство будет применять для ускорения роста экономики РФ, Песков ответил, что «набор программ развития, которые реализуются, они и есть те меры».

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Ранее в Евросоюзе перечислили обсуждаемые санкции, которые могут быть введены против России. Санкции США в случай «вторжения» России на Украину могут нанести серьезный удар по мировой экономике, говорится в статье The New York Times. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Запад готов понести ущерб в случае введения санкций против России, пишет RT.

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