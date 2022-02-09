Запад завел Кремль в тупик

«Весьма противоречивые заявления приходят со стороны западных стан. Из каких-то столиц говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России быть не должно. В данном случае коллективный Запад сам не определился», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.