Лавров потребовал от ООН начать трибунал против США

Я был у генерального секретаря и передал ему послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН, — сказал Небензя.