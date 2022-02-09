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33 минуты назад

Лавров потребовал от ООН начать трибунал против США из-за проблем с визами

News.ru

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш получил послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова с требованием начать разбирательство из-за визовых проблем с США, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сотрудники дипмиссии испытывают давление и не могут продлить визу после кратковременного отъезда из Соединённых Штатов.

Лавров потребовал от ООН начать трибунал против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я был у генерального секретаря и передал ему послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН, — сказал Небензя.

Он добавил, что постпредство решает некоторые вопросы, однако «это не системное решение проблемы».

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Ранее Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам. Он также подчеркнул, что это делается с целью «выторговать» для себя односторонние уступки. На данный момент в стране ситуация с визами остаётся сложной.

Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, связав этот шаг с запретом российских властей найма местного и иностранного персонала.

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