Поклонская рассказала о новой должности в Россотрудничестве

Поклонская назвала новую работу в Россотрудничестве «своей стихией», отметив, что она с радостью приняла свою должность.

«Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась», — отметила она.

Ранее Поклонская также рассказала, что к ее обязанностям в Россотрудничестве относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. К новой работе она приступила с 7 февраля.