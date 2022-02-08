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40 минут назад

Поклонская рассказала о новой должности в Россотрудничестве

Lenta.ru

Наталья Поклонская, назначенная заместителем главы Россотрудничества, рассказала о своей новой должности в эфире радио «Комсомольская правда».

Поклонская рассказала о новой должности в Россотрудничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поклонская назвала новую работу в Россотрудничестве «своей стихией», отметив, что она с радостью приняла свою должность.

«Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась», — отметила она.

Ранее Поклонская также рассказала, что к ее обязанностям в Россотрудничестве относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. К новой работе она приступила с 7 февраля.

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