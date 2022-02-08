Путин попросил найти альтернативу газу

Президент России Владимир Путин попросил правительство найти альтернативные источники энергии вместо природного газа. О поручении главы государства сообщается на сайте Кремля.

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Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главам субъектов страны до 1 сентября 2022 года проанализировать, в каких регионах газ не может быть основным источником энергии.

Ответственные должны будут предложить способы, как можно расширить использование в субъектах альтернативных источников энергии. Власти также предусмотрят финансирование подобных мер.