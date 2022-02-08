По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, говоря «нравится, не нравится - терпи, моя красавица», Владимир Путин имел ввиду, что Украине необходимо исполнять взятые на себя обязательства. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве, одной из основных тем которых стала ситуация на Украине. В ходе пресс-конференции по итогам встречи президент России отметил, что Украина должна придерживаться достигнутые договоренностей, сказав фразу - «нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», - пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля также пошутил о том, что французским СМИ было тяжело перевести слова Путина. И опроверг версию журналистов, что Владимир Путин цитировал слова одной из песен группы «Красная плесень».

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора», - заметил Дмитрий Песков.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В феврале 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными».