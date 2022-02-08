Негативные последствия от антироссийских санкций для западных инициаторов неминуемы, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Можем лишь вновь повторить наше сожаление в отношении происходящего и подтвердить неминуемость негативных последствий от жестких ограничений в наш адрес для западных инициаторов подобных мер», – сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, ни одна из сторон при условии здравомыслия не заинтересована в подобном развитии, и «Москва относится к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму «украинского сюжета».

Также Панкин добавил, что Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях.

«Американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя «мракобесные» планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без», – сказал он.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщал, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». При этом он предупредил о влиянии массивного пакета санкций Евросоюза против России на экономику ЕС.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.