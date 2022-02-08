Путин пообещал Порошенко политубежище

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагал экс-главе Украины Петру Порошенко политическое убежище и сейчас подтверждает свое предложение. Об этом сообщается на сайте Кремля.
После переговоров с главой Франции Путин рассказал, что обратил внимание Эммануэля Макрона на «массовые систематические нарушения прав человека на Украине». В том числе на закрытие неугодных СМИ и гонения на политических оппонентов.
«Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения», - сказал Путин.
Президент отметил, что у них «серьезные расхождения» по урегулированию украинского кризиса, но обвинения Порошенко в госизмене в России считают несправедливыми.
«Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная «заявка на успех» действующего сегодняшнего руководства», - заявил Путин.
В декабре 2021 года Порошенко предъявили подозрение в госизмене. Он стал фигурантом дела, возбужденного из-за поставок угля из ДНР и ЛНР «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Прокуроры просили арестовать его на два месяца с правом залога в один миллиард гривен, но суд отпустил экс-президента Украины под личное обязательство. Его обязали сдать загранпаспорт.
Порошенко все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным.