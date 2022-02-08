Путин пообещал Порошенко политубежище

«Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения», - сказал Путин.