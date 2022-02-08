В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
14 минут назад

Путин пообещал Порошенко политубежище

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагал экс-главе Украины Петру Порошенко политическое убежище и сейчас подтверждает свое предложение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин пообещал Порошенко политубежище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После переговоров с главой Франции Путин рассказал, что обратил внимание Эммануэля Макрона на «массовые систематические нарушения прав человека на Украине». В том числе на закрытие неугодных СМИ и гонения на политических оппонентов.

«Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения», - сказал Путин.

Президент отметил, что у них «серьезные расхождения» по урегулированию украинского кризиса, но обвинения Порошенко в госизмене в России считают несправедливыми.

«Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная «заявка на успех» действующего сегодняшнего руководства», - заявил Путин.

В декабре 2021 года Порошенко предъявили подозрение в госизмене. Он стал фигурантом дела, возбужденного из-за поставок угля из ДНР и ЛНР «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Прокуроры просили арестовать его на два месяца с правом залога в один миллиард гривен, но суд отпустил экс-президента Украины под личное обязательство. Его обязали сдать загранпаспорт.

Порошенко все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители