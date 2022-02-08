Переговоры Макрона и Путина оценили как шаг к деэскалации

Газета Financial Times оценила прошедшие переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона как шаг к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Как отмечает издание со ссылкой на французские источники, Москва после встречи лидеров в Кремле «продвинулась к деэскалации». Об этом пишет «Лента.ру».

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Как говорится в публикации, французские чиновники сообщили, что лидеры двух государств согласились не предпринимать новых военных инициатив и обсуждать варианты размещения российских войск.

Financial Times пишет, что это соглашение включает в себя вывод российских военных из Белоруссии. Сейчас там проходят совместные учения в рамках Союзного государства.

Издание отмечает, что прошедшие переговоры станут шагом к «структурированному диалогу» по вопросу коллективной безопасности. При этом Financial Times подтверждает, что президенты России и Франции в ходе совместной пресс-конференции не упоминали этих обсуждений.