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53 минуты назад

Переговоры Макрона и Путина оценили как шаг к деэскалации

Елена Прошина

Газета Financial Times оценила прошедшие переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона как шаг к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Как отмечает издание со ссылкой на французские источники, Москва после встречи лидеров в Кремле «продвинулась к деэскалации». Об этом пишет «Лента.ру».

Переговоры Макрона и Путина оценили как шаг к деэскалации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, французские чиновники сообщили, что лидеры двух государств согласились не предпринимать новых военных инициатив и обсуждать варианты размещения российских войск.

Financial Times пишет, что это соглашение включает в себя вывод российских военных из Белоруссии. Сейчас там проходят совместные учения в рамках Союзного государства.

Издание отмечает, что прошедшие переговоры станут шагом к «структурированному диалогу» по вопросу коллективной безопасности. При этом Financial Times подтверждает, что президенты России и Франции в ходе совместной пресс-конференции не упоминали этих обсуждений.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в Кремле и продлились чуть более пяти часов. Позже глава российского государства сообщил, что встреча с французским лидером была содержательной и полезной, им удалось обсудить много актуальных вопросов.

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