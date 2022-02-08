Путин подвел итоги переговоров с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил, что беседа с лидером Франции Эммануэлем Макроном была содержательной и полезной. Их встреча продолжалась чуть более пяти часов. Об этом пишут РИА Новости.

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Путин рассказал, что в ходе беседы обсуждались вопросы по гарантиям безопасности. По его словам, он понимал, что Макрон прибыл в Россию преимущественно для того, чтобы обсудить поддержание европейской и глобальной безопасности. Россия и Франция как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут по этому вопросу особую ответственность, подчеркнул Путин.

Стороны обменялись мнениями по поводу российских инициатив, направленных США и НАТО. Путин отметил, что Москва не предложила ни одного неисполнимого пункта.

Также президенты России и Франции обсудили стратегию НАТО, в которой РФ обозначена как противник. Как отметил Путин, Запад все еще пытается убедить Россию, что НАТО — исключительно оборонительный союз, но это не соответствует действительности. Он снова заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на восток, так как видит в этом угрозу.

Путин также указал Макрону на отказ Киева выполнять минские соглашения. По его мнению, Киев взял курс на их демонтаж, но никакой альтернативы этим соглашениям нет.