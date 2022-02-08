В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
15 минут назад

Путин подвел итоги переговоров с Макроном

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что беседа с лидером Франции Эммануэлем Макроном была содержательной и полезной. Их встреча продолжалась чуть более пяти часов. Об этом пишут РИА Новости.

Путин подвел итоги переговоров с Макроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин рассказал, что в ходе беседы обсуждались вопросы по гарантиям безопасности. По его словам, он понимал, что Макрон прибыл в Россию преимущественно для того, чтобы обсудить поддержание европейской и глобальной безопасности. Россия и Франция как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут по этому вопросу особую ответственность, подчеркнул Путин.

Стороны обменялись мнениями по поводу российских инициатив, направленных США и НАТО. Путин отметил, что Москва не предложила ни одного неисполнимого пункта.

Также президенты России и Франции обсудили стратегию НАТО, в которой РФ обозначена как противник. Как отметил Путин, Запад все еще пытается убедить Россию, что НАТО — исключительно оборонительный союз, но это не соответствует действительности. Он снова заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на восток, так как видит в этом угрозу.

Путин также указал Макрону на отказ Киева выполнять минские соглашения. По его мнению, Киев взял курс на их демонтаж, но никакой альтернативы этим соглашениям нет.

В заключение беседы президент России поблагодарил своего коллегу за усилия по урегулирования отношений России и НАТО и поиск компромиссов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители