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30 минут назад

Путин рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс

RT на русскомиещё 4

В случае принятия Украины в НАТО и её попытки захватить Крым военным путём страны Европы автоматически будут втянуты в войну, заявил президент России Владимир Путин.

Путин описал сценарий конфликта России с НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, победителей в таком конфликте не будет.

В ООН отреагировали на переговоры Путина и Макрона

Он добавил, что не хочет такого развития событий, так же как и Макрон.

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