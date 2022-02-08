Путин описал сценарий конфликта России с НАТО

В случае принятия Украины в НАТО и её попытки захватить Крым военным путём страны Европы автоматически будут втянуты в войну, заявил президент России Владимир Путин.
«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
По его словам, победителей в таком конфликте не будет.
Он добавил, что не хочет такого развития событий, так же как и Макрон.