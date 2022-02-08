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1 час назад

«Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям

ТК «Звезда»иещё 1

Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским договоренностям нет, и в связи с этим обратился к Киеву: «нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Заявление он сделал по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Терпи моя красавица»: Президент РФ обратился к Киеву по Минским соглашениям
Фото:  ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет», - сказал Путин.

Он отметил, что в Киеве постоянно меняют свою точку зрения по поводу договоренностей: то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушает их страну.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», - подчеркнул Путин.

Ранее российский президент выразил надежду, что затронутые на встрече с французским лидером вопросы по урегулированию ситуации вокруг Украины Макрон обсудит и в Киеве.

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