Поклонская рассказала о своей новой работе

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская на новой должности в качестве замглавы Россотрудничества будет заниматься защитой прав соотечественников за рубежом и управлением в сфере культуры, пишет ТАСС.

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«Сегодня приступила к обязанностям. Руководителем Россотрудничества распределены обязанности, и мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Эти функции как раз сейчас являются моими обязанностями в соответствии с распределением», - сказала Поклонская, уточнив, что будет отвечать за свой круг задач без привязке к конкретной стране.

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По ее словам, вечером в понедельник она будет знакомиться с коллективом управления по культуре. Поклонская также уточнила, что, как и все руководство Россотрудничества, работает в очном режиме и указания работать дистанционно в настоящее время нет.

В ближайшие дни Поклонская намерена оформить свое видение, свои планы и наработки, чтобы представить их руководителю Россотрудничества Евгению Примакову.

«У меня уже есть свои наработки, но их нужно немного откорректировать, чтобы обсудить и утвердить с руководителем Россотрудничества», - пояснила она.

Она отметила, что впечатления от первого рабочего дня на новом месте сложились самые положительные, но оценивать рабочий процесс преждевременно.

«Руководитель у меня замечательный. Но сегодня только первый день. И это организационные моменты, которые, конечно, приятные, но не предполагают того, чтобы сразу сформировалось впечатление о рабочем процессе. Пока только организационные вопросы решаются - выделение кабинета, знакомство с коллегами. Поэтому пока преждевременно говорить», - подчеркнула Поклонская.

Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с 2014 по 2016 годы. Была депутатом Государственной думы РФ с 2016 по октябрь 2021 года. В октябре 2021 года была назначена на должность посла РФ в Кабо-Верде.