В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
41 минуту назад

МИД РФ: Визит Лиз Трасс в Россию 10 февраля прорабатывается

Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию, который может состояться 10 февраля, в настоящее время прорабатывается. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в МИД РФ.

МИД: Визит Лиз Трасс в Россию прорабатывается
Фото: flickrflickr

— Прорабатывается, — сказал источник министерства в разговоре с РИА Новости.

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

При этом 1 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители