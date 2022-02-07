МИД: Визит Лиз Трасс в Россию прорабатывается

Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию , который может состояться 10 февраля, в настоящее время прорабатывается. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в МИД РФ.

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».