В России ответили на заявления о готовности к вторжению на Украину

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сообщения о том, что Россия готова к вторжению на Украину на 70%. Об этом зампостпреда написал на своей странице в Twitter.

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"Еще один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств. А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом", - написал Полянский.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ "стянула к границам Украины" около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.

До этого агентство Bloomberg на своем сайте выпустило новость с заголовком о якобы уже начавшемся "вторжении" России на Украину. Позднее в редакции признали ошибку и удалили этот материал. В свою очередь, газета Bild написала, что после "вторжения" на украинскую территорию Россия якобы создаст "народную раду", объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. В издании ссылаются на отчет внешней разведки.