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30 минут назад

Посол Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

"Россия не собирается ни на кого нападать"
Фото: ТАССТАСС

«Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам», — сказал посол.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.

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Накануне Антонов заявил, что Россию беспокоит позиция США в отношении разрешения кризиса вокруг Украины.

Также он отметил, что России нужны «добрососедские отношения с братским украинским народом».

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