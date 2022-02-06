Путин направил телеграмму заразившемуся COVID Эрдогану

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля. Президент России добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.