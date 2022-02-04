Путин оценил вероятность введения локдауна

Представители бизнеса на встрече в Кремле первым делом спросили у российского лидера, есть ли угроза введения в стране нового локдауна в связи с распространением штамма COVID-19 «омикрон». Путин ответил, что обсуждал этот вопрос с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По его словам, у них нет планов вводить дополнительные ограничения. Российский лидер пояснил, что некоторые меры, напротив, могут быть отменены.