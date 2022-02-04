Путин оценил вероятность введения локдауна

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он заявил, что российское правительство не планирует вводить локдаун. Об этом сообщает «Российская газета».
Представители бизнеса на встрече в Кремле первым делом спросили у российского лидера, есть ли угроза введения в стране нового локдауна в связи с распространением штамма COVID-19 «омикрон». Путин ответил, что обсуждал этот вопрос с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По его словам, у них нет планов вводить дополнительные ограничения. Российский лидер пояснил, что некоторые меры, напротив, могут быть отменены.
«Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — заявил Путин. Он добавил, что это поможет людям «спокойно трудиться».
Предприниматели также обратились к главе российского государства с просьбой решить вопрос с онлайн-продажей рецептурных лекарств. Основатель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин выступил за разработку единого федерального реестра электронных рецептов, чтобы больные могли купить препараты по назначению в любом регионе. Путин поддержал эту инициативу и отметил, что эксперимент с электронными рецептами уже показывает хорошие результаты.