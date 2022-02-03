В Госдуме призвали казнить педофилов

"Я за смертную казнь. Эти ублюдки не должны находиться рядом с нами. Стерилизация не помогает. В рамках нашей Конституции смертная казнь невозможна. Общество должно сделать все, чтобы они работали: Магадан, севера, лесоповал Я все-таки за то, чтобы это было публично, как в других странах. Должен быть публичный реестр, где каждый житель может посмотреть, кто рядом с ним живет", - добавила депутат.