Кадыров похвастался видом из Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле, где прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Видео было опубликовано в Instagram ЧГТРК «Грозный».

«Глава Чеченской Республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК "Грозный" Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», - отмечает канал.

На видео снята Спасская башня, а также стены Кремля и заснеженный двор.

«Красота!» - говорит за кадром Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни резко высказался по поводу эскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что соседняя страна находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел бы там порядок». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства, которым «к нашей всеобщей радости» является Владимир Путин.