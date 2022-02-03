Кадыров похвастался видом из Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле, где прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Видео было опубликовано в Instagram ЧГТРК «Грозный».
«Глава Чеченской Республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК "Грозный" Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», - отмечает канал.
На видео снята Спасская башня, а также стены Кремля и заснеженный двор.
«Красота!» - говорит за кадром Рамзан Кадыров.
Ранее глава Чечни резко высказался по поводу эскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что соседняя страна находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел бы там порядок». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства, которым «к нашей всеобщей радости» является Владимир Путин.
После этого Рамзан Кадыров пояснил в своем Telegram-канале, что заявление о необходимости «навести порядок» на Украине он сделал как обычный человек, а не как политик и руководитель российского региона.