«Потом мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – как будто бы мы знали, что Президент [России Владимир] Путин принял решение. Я бы сказала, что в большинстве случаев я говорила, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — сказала пресс-секретарь Белого дома.