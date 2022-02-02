Путин назначил Поклонскую на новую должность

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован в среду, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.

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В беседе с ТАСС Поклонская рассказала, что планы по ее вступлению в должность отменились из-за личных обстоятельств.

«Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — приводятся в материале ее слова.

Тем же днем Путин подписал указ о назначении Поклонской на должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.