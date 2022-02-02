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52 минуты назад

Бывший председатель правительства обратился к Путину

Бывший председатель правительства России Михаил Фрадков пожелал президенту Владимиру Путину как можно дольше оставаться главой государства. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград, получая из рук президента орден Мужества.

Бывший председатель правительства обратился к Путину
Фото: ReutersReuters

«Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант Конституции, но и как гарант нашей безопасности», - заявил Фрадков, его слова приводит ТАСС.

Он выразил уверенность в правильности будущих решений Владимира Путина в сфере безопасности.

«Я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда аргументированными, именно в точку», - сказал Фрадков.

Экс-премьер отметил также, что эти решения «потребуют определенного мужества», которого президенту России «не занимать».

Путину подарили легендарные духи

Фрадков заявил, что ему важно получить орден Мужества именно сейчас, когда «обстановка требует мобилизации всех лучших сил, каждого из нас, кого беспокоят не собственные амбиции и честолюбие, а судьба страны».

Михаил Фрадков возглавлял правительство России с 5 марта 2004 по 12 сентября 2007 годов. После ухода с поста премьер-министра и до 2016 года возглавлял Службу внешней разведки РФ, а в 2017 году стал директором Российского института стратегических исследований.

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