Бывший председатель правительства обратился к Путину

Бывший председатель правительства России Михаил Фрадков пожелал президенту Владимиру Путину как можно дольше оставаться главой государства. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград, получая из рук президента орден Мужества.

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«Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант Конституции, но и как гарант нашей безопасности», - заявил Фрадков, его слова приводит ТАСС.

Он выразил уверенность в правильности будущих решений Владимира Путина в сфере безопасности.

«Я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда аргументированными, именно в точку», - сказал Фрадков.

Экс-премьер отметил также, что эти решения «потребуют определенного мужества», которого президенту России «не занимать».

Фрадков заявил, что ему важно получить орден Мужества именно сейчас, когда «обстановка требует мобилизации всех лучших сил, каждого из нас, кого беспокоят не собственные амбиции и честолюбие, а судьба страны».