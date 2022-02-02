Путин вручил высшие госнаграды в Кремле

Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся деятелям страны. Церемония состоялась в Кремле, сообщается на сайте президента России.

Российский лидер наградил более 20 россиян, которые добились заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и других областях.

Высшую степень ордена "За заслуги перед Отечеством" вручили журналисту Виталию Игнатенко. Звезду Героя РФ получил летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов.

"Потомственный летчик-испытатель. Он, рискуя жизнью, сумел увести от жилых домов загоревшийся истребитель", – говорится в сообщении.

Ордена Пирогова, которые вручаются за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, получили руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.