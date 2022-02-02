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3 часа назад

СМИ: Путин раньше американских политиков догадался о движении мира к многополярности

В журнале The American Conservative вышла статья под названием Russia and a new world order ("Россия и новый мировой порядок"). В ней автор Энтони Константини пишет, что сейчас мир движется к новому мировому порядку, который будет основан на многополярности, и президент РФ Владимир Путин догадался об этом векторе раньше американских политиков.

Стало известно главное преимущество Путина перед США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению автора, не Россия, а США увязли в устаревших представлениях об окружающем мире.

"Президент России Владимир Путин не смотрит в прошлое. Глядя в настоящее, он держит будущее на периферии зрения. При этом он, кажется, сделал открытие: мир находится в середине тридцатилетнего перехода от биполярного миропорядка XX века к новому многополярному миропорядку XXI века. И он маневрирует Россией, чтобы занять хорошие позиции в новом мире", - говорится в статье.

Автор также отмечает, что "ни СССР, ни Российская империя не позволили бы Западу подойти так близко (в смысле продвижения НАТО на восток - прим.ред.). Крым был важнейшим глубоководным портом, и в 2014 году Россия была на грани того, чтобы потерять его".

Также, по мнению Константини, "США должны перестать относиться к любой проблеме как к гвоздю. Америка использует санкции как молоток, когда эффективнее был бы скальпель".

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