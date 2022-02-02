Поклонская предложила помощь Киеву

Депутат Госдумы VII созыва и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности помочь властям Украины в их стремлении разобраться, почему полуостров стал российским, сообщает MK.RU.

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Накануне верховная рада Украины в ходе заседания создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, приведших к потере Крыма. Возглавил комиссию депутат от партии «Слуга народа» Игорь Копытин.

Поклонская же выразила готовность оказать содействие комиссии и аргументировать свои выводы в процессе любого заседания и разбирательства на русском и украинском языках.

Она обратила внимание, что спустя восемь лет в Верховной раде все-таки решили поставить вопрос о том, что стало причиной проведения референдума в Крыму.