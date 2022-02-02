Призыв к войне: в России объяснили решение США по Украине в ООН

Организованное по инициативе США заседание Совета Безопасности ООН по Украине стало провокацией, равнозначной призыву к войне. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе. Его цитирует ТАСС.

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Он также отметил, что Украина превратилась для США в геополитическую карту в отношениях с Россией и есть ощущение, что Вашингтон в урегулировании кризиса не заинтересован.

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«Почему мы не можем договориться по Украине? Потому что Украина стала геополитической картой в наших отношениях как с США, так и с некоторыми другими западными странами», — сказал он. «У нас есть ощущение, что США не заинтересованы в разрешении этого кризиса, — добавил дипломат. — Встреча, которую созвали США, то, как вчера (31 января) они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — сказал Небензя.

При этом он подчеркнул, что если бы США действительно хотели урегулирования украинского кризиса, им следовало бы не только призывать Киев к выполнению Минских соглашений, но и заставлять делать это.

«Если вы хотите разрешить кризис вокруг Украины, то должны искренне работать, поощрять и даже заставлять Украину выполнять соглашения, под которыми они подписались», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о роли Вашингтона в урегулировании.

Как он напомнил, на заседании СБ ООН по Украине в понедельник постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд ни словом не упомянула о Минских соглашениях, что «само по себе показательно».

Небензя указал, что нынешнее состояние отношений Вашингтона и Москвы — не российский выбор.

«Мы хотели бы сотрудничать с США по гораздо более широкому кругу вопросов, однако не мы решили сократить данное взаимодействие только до тех областей, где либо у нас есть общие интересы, либо у Соединенных Штатов есть собственные интересы», — резюмировал он.

Дипломат также выразил надежду, что ситуация вокруг Украины не испортит председательство РФ в СБ ООН в феврале.