«Как говорят в народе, кинули»: Путин обвинил НАТО в обмане

«Вот говорят: политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан», - заявил Путин.