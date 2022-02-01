«Как говорят в народе, кинули»: Путин обвинил НАТО в обмане

НАТО обмануло Россию в обещании не расширять свои границы на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляцию которой ведет РИА «Новости».
По словам Путина, Запад давал обещание «не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм», однако обещания не сдержал, и сегодня в альянс входят Польша, Румыния, страны Прибалтики.
«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», - заметил президент.
Он также указал, что в документах НАТО не прописана политика «открытых дверей», на которую ссылается США, говоря о вступлении Украины в организацию.
«Вот говорят: политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан», - заявил Путин.
По его словам, США и НАТО могут отказать Украине, сославшись на «другие, ранее принятые международные обязательства», и ничего «непонятного и даже обидного» для Украины в этом не будет.