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1 час назад

Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Путин объяснил неприемлемость вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ напомнил, что в военной доктрине Украины содержится установка на возвращение Крыма - в том числе военным путем.

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Путин предложил представить, что Украина является членом НАТО. Это будет страна, которая "напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии". И в таких условиях, продолжил российский лидер, она "начинает операцию в Крыму" - не говоря уже о Донбассе.

"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции, - резюмировал Владимир Путин. - Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет".

Президент России уверен в необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины. "Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенному нами документу", - сказал Путин, имея в виду российские предложения по гарантиям безопасности.

Говоря о целях США, он подчеркнул, что в Вашингтоне думают о сдерживании развития РФ, а не о безопасности Украины.

Ранее Путин заявлял, что Штаты в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали требования России - в том числе о нерасширении НАТО на Восток. По его словам, Запад, игнорируя озабоченности Москвы, ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности, но за счет других это делать недопустимо, уверен президент РФ.

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